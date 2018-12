La Juventus continua ad osservare da vicino Isco, fantasista del Real Madrid e pallino di Massimiliano Allegri che già alla sua prima estate in bianconero aveva provato a portarlo a Torino. Lo spagnolo non sta trovando spazio con Solari che in vista del prossimo match di Coppa del Re delle Merengues ha mandato un segnale forte al nazionale spagnolo e obiettivo bianconero: "Il vostro lavoro (riferito ai giornalisti) è discutere sempre di chi non gioca. Nel calcio può starci il cattivo rendimento o un momento di forma negativo, il mio lavoro è di non sbagliare le scelte. Tutti siamo in discussione, non esistono intoccabili".