Jean Clair Todibo è uno dei nomi inseriti nei dialoghi tra Juve e Barcellona per lo scambio che coinvolge anche Pjanic, Arthur e De Sciglio. Il difensore, attualmente in prestito allo Schalke, ha parlato alla Bild del suo futuro: "Prima di tutto, voglio finire la stagione e raggiungere una buona posizione in classifica. Per quanto riguarda il futuro: posso benissimo immaginare di poter rimanere allo Schalke 04. Tante cose me lo fanno pensare: lo stadio, il calore dei tifosi, l'allenatore che mi dà molta fiducia. Mi sono sistemato rapidamente. L'intero pacchetto è perfetto".