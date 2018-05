L'ex attaccante della Juve Gianluca Vialli parla a La Stampa dell'ennesimo scudetto vinto dai bianconeri. Grandi parole d'elogio per il tecnico della Vecchia Signora Massimiliano Allegri: "Max è bravissimo sia sul piano tecnico-tattico, perché capace di adattare il sistema di gioco a situazioni e avversari, sia su quello gestionale, spesso sottovalutato. Trova sempre la risposta giusta. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui. Oggi i calciatori sono piccole aziende, quasi dei brand, un tecnico deve tenere conto anche di questo. Non credo cerchi stimoli altrove. Qualche volta può averlo pensato anche Ferguson, che però rimase 27 anni al Manchester United continuando a vincere. Magari un giorno parleremo di Allegri come di “sir Max”... Non è facile lasciare la Juve, è dura trovare di meglio".