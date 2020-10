L’ex portiere, tra le altre, di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Fiorentino, in merito al possibile passaggio alla Juventus di Federico Chiesa: "Da tifoso viola mi darebbe fastidio se Chiesa dovesse andare alla Juventus, ma è anche giusto che segua il suo destino. Non si può pretendere che tutti facciano quello che ho fatto io o che lui stia tutta la carriera a Firenze. Se lui crede che sia giusto questo suo percorso professionale, deve prendere la sua scelta personale. Poi bisogna vedere se in questo momento, per lui, la Juventus è la scelta migliore".