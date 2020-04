Willian, esterno offensivo del Chelsea, in scadenza di contratto, è pronto a lasciare i Blues nel corso della prossima sessione di mercato. Queste le parole del brasiliano a Fox Sports: “Ho costruito una bellissima storia in questo club, ho un affetto molto speciale per i fan e per le persone che lavorano lì, mi sono identificato in questa società. Penso che il rinnovo sarà molto difficile, visto che ho chiesto tre anno di contratto e loro ne hanno offerti due. Da lì non abbiamo più parlato. Tre anni mi hanno detto che sono impossibili”. Il brasiliano, che si è proposto alla Roma, piace anche alla Juve.