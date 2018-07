Alex Sandro via? La cessione del brasiliano è sempre subordinata ad un'offerta congrua: servono 50 milioni di euro, una cifra che ad oggi il Paris Saint-Germain non ha messo sul piatto. Qualora arrivasse però l'assalto decisivo dalla Francia e il numero 12 bianconero lasciasse Torino, la prima scelta della Juventus ha già un nome: Marcelo. Obiettivo difficile, difficilissimo: per portare via il terzino classe '88 dal Real Madrid, portandolo a compiere il medesimo tragitto di Cristiano Ronaldo, servirebbe una cifra maggiore di quella eventualmente incassata per Alex Sandro. E forse neanche un simile investimento basterebbe, perché Florentino Pérez, dopo aver visto fuggire CR7, non vuole perdere altri top player. Eppure la Juve ci pensa e, senza Alex Sandro, ci proverà.