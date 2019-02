Sei gol in due partite ufficiali, la Juve non li subiva dal 2013. E sei gol la Juve li aveva subiti nelle precedenti 14 partite. Che poi non sono i sei gol in sé, tanti figli di errori individuali. Nemmeno l'eliminazione dalla Coppa Italia o i due punti persi col Parma. Quanto il fatto che in questa settimana la difesa bianconera abbia fatto acqua da tutte le parti. Graziata da Immobile a Roma con la Lazio, asfaltata da Duvan Zapata a Bergamo e da Gervinho a Torino. Poi, senza Leonardo Bonucci o Giorgio Chiellini a limitare i danni, il crollo è stato verticale. Altro che campanello d'allarme, le sperimentali linee difensive schierate contro Atalanta e Parma fanno risuonare un'autentica sirena. Daniele Rugani leader non lo è ancora, Martin Caceres ha avuto un'autonomia di un tempo o poco meno, con degli esterni che sono attaccanti aggiunti in fase di spinta ma più che vulnerabili in fase di non possesso, anche lasciare fuori Mattia De Sciglio si è rivelato un azzardo. Tutti insieme per infortunio, Barzagli, Bonucci e Chiellini non mancavano dal 2011: tutti insieme mancano dannatamente alla Juve, già orfana del fuggitivo Mehdi Benatia e incauta nel gestire un mercato così tanto conservativo.



ALLARME CHAMPIONS – Una squadra come la Juve, segnando tre reti e colpendo due pali, non può permettersi di subire tre gol. Incassarne sei in quattro giorni, sette in sette sono decisamente troppi. Tra meno di venti giorni torna la Champions, in quell'occasione Max Allegri spera di recuperare almeno capitan Chiellini, la sua sola presenza potrà fare la differenza. Ma dopo quattro mesi di dominio assoluto, le difficoltà di questi giorni preoccupano, pure parecchio, non potrebbe essere altrimenti. Perdere una Coppa Italia non può diventare un dramma, così come rallentare in un campionato dove sono 60 i punti conquistati su 66. Contro l'Atletico però non si potranno compiere passi falsi. Questa difesa che fa acqua da tutte le parti, invece, fa paura.