La Juve cede clamorosamente nel finale due punti al Parma, la difesa inedita fa acqua da tutte le parti nel secondo tempo. Davanti Mandzukic e Ronaldo sono una garanzia, ma il crollo nel finale evidenzia grossi limiti in Caceres e Spinazzola, che spinge bene ma soffre troppo in fase difensiva. Nel Parma ecco che Gervinho e Inglese fanno ancora la differenza.



Juventus-Parma 3-3



JUVENTUS



PERIN 6: in avvio ci pensa lui ad evitare un'altra falsa partenza



CANCELO 5.5: dà qualità alla manovra, l'intesa con Douglas Costa va affinata ma è potenzialmente devastante. Dietro però va a intermittenza



RUGANI 5: dovrebbe comandare la difesa, la Juve subisce tre gol. La rete segnata così non influisce quando i due di Gervinho, che lo brucia in entrambe le occasioni



CACERES 5: dura un tempo, poi è viene asfaltato da Inglese



SPINAZZOLA 5: quando spinge aiuta la manovra, ma i gol del Parma arrivano tutti dalla fascia sinistra bianconera



KHEDIRA 6: si rivede con continuità nella specialità della casa vale a dire gli inserimenti in area di rigore. Colpisce due volte il palo a Sepe battuto, il gol gli sarebbe servito, poi finisce per perdersi Barillà (33' s.t. BENTANCUR sv)



PJANIC 5.5: quando è in campo la palla gira molto meglio, nella ripresa va in confusione anche lui



MATUIDI 6: miglior prestazione di questo 2019, taglia e cuce, suo l'assist per Ronaldo ma è l'unico a correre a sufficienza in mediana



DOUGLAS COSTA 6: era uno dei più in forma, importante per creare superiorità numerica. Esce dopo un tempo per un fastidio al ginocchio (1' s.t. BERNARDESCHI 5: non incide come dovrebbe, poi si fa male. 41' s.t. EMRE CAN sv)



MANDZUKIC 6.5: la sua presenza fa rendere al meglio Ronaldo, riempie l'area e regala punti di riferimento a tutti



RONALDO 7: segna da cinque partite consecutive in serie A, questa volta non ha bisogno di un tempo per rodare. E con Mandzukic al suo fianco è devastante All. ALLEGRI 5.5: la difesa rattoppata fa acqua da tutte le parti nel secondo tempo, 6 gol in 4 giorni sono un campanello d'allarme che non può essere ignorato.





PARMA



SEPE 6: fa buona guardia, la deviazione di Iacoponi rende imparabile il tiro di Ronaldo



IACOPONI 5: sfortunato su Ronaldo, soffre anche su Spinazzola



BRUNO ALVES 5.5: ha vissuto serate migliori



BASTONI 5.5: il futuro è suo, a Parma sta già diventando grande ma contro i giganti d'attacco della Juve era difficile per tutti



GAGLIOLO 5.5: non è facile tra Douglas Costa e Cancelo



KUCKA 6.5: tiene testa a Matuidi, trova due assist che tengono il Parma aggrappato alla partita (41' s.t. SPROCATI sv)



SCOZZARELLA 6: muro davanti alla difesa, non va mai per il sottile



BARILLA' 6.5: soffre gli inserimenti di Khedira, lo ripaga con la stessa moneta riaprendo la partita



BIABIANY 5: non si nota mai (11' s.t. SILIGARDI 6: sull'1-0 inventa un assist per Inglese che il compagno spreca clamorosamente)



INGLESE 7: la sua fisicità tiene in apprensione i centrali bianconeri



GERVINHO 7.5: effetto sorpresa nei primi minuti, poi si eclissa e infine torna a fare male. Spina nel fianco, segna due gol che trasformano questa serata in quella più bella della stagione.



All. D'AVERSA 7: il Parma stringe i denti e in contropiede riparte, così sta costruendo una strepitosa stagione.