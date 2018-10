La Guardia di Finanza di Popoli, paese in provincia di Pescara in Abruzzo, ha sequestrato svariate decine di capi contraffatti con il marchio della Juventus. In particolare, sono state le magliette di Cristiano Ronaldo ad essere vendute in maggior quantità. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Montesilvano, i capi venivano venduti anche in negozi di articoli sportivi. Sono stati rinvenute attrezzature per la contraffazione e il titolare dell'azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica per contraffazione e commercio di prodotti falsi.