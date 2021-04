Una sfida importante - e speciale - soprattutto per due giocatori: Nicolòe Gianluca. Domenica sono infatti attesi all'esame Allianz Stadium, contro la Juventus di Andrea Pirlo., nella scorsa finestra di mercato, mentre, sempre a gennaio, salvo poi rimanere al Genoa fino al termine della stagione, in prestito dal Sassuolo. Rovella vuole provare ad anticipare i tempi per vestire prima la maglia della Juventus, Scamacca invece dovrà dimostrare di poter fare al caso dei bianconeri per la prossima stagione.- La Juve a gennaio ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Nicolò Rovella "a fronte di; tale valore di acquisto. Il contratto prevede anche la contestuale, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2024". Dopo la buona prestazione in Coppa Italia, domani Rovella calcherà di nuovo quello che potrebbe diventare il suo stadio in futuro e magari.​- ​Per Scamacca, come ammesso anche dai dirigenti neroverdi a più riprese, lo scorso gennaio. Perché ricordiamo che è in prestito al Genoa (8 gol in 23 presenze stagionali) e a giugno tornerà nel club proprietario del suo cartellino. Non è andato in porto l'affare perchéper circa 20 milioni di euro. È un giovane attaccante molto gradito alla società bianconera ed è costantemente monitorato in vista di giugno.. Due osservati speciali, due giocatori all’esame Juve.