Mattia Zennaro è tra i giovani talenti più in vista nel panorama del calcio italiano. Il centrocampista classe 2000 del Venezia è sotto gli occhi delle grandi di Serie A e la Juventus sembra pronta ad avviare una trattativa per chiudere il grande colpo in prospettiva. Lo conferma l'edizione odierna de Il Corriere Veneto, che vede in Zennaro l'ennesimo nome possibile sull'asse con il Genoa, che segue il calciatore al pari del club bianconero.