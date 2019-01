Tanti sono i giovani nel mirino di Fabio Paratici per il futuro della Juventus. Tra questi c'è un talentuoso portiere, Alessandro Russo, che da tempo fa gola ai bianconeri. Il classe 2001 si sta mettendo in mostra con la Primavera del Genoa e con la Nazionale Under 19 e l'intenzione della Vecchia Signora è quella di inserirlo sul caldissimo asse di mercato con i rossoblù, che vede i prossimi affari Cristian Romero e Marko Pjaca in via di definizione. Attenzione, però, perché su Russo è forte l'interesse del Paris Saint-Germain, come riportato da Il Corriere dello Sport.