La Juventus cerca un rinforzo al centro della difesa e tra i profili monitorati dai bianconeri c'è Evan N'Dicka. Il francese, 23 anni, non ha rinnovato il contratto in scadenza con l'Eintracht Francoforte e potrebbe presto cambiare aria a parametro zero. Come riportato da Tuttosport, il giocatore piace molto alla Roma di Mourinho, oltre che ai club di Premier League.