In un'intervista a GQ,ha parlato della sua nuova esperienza con la Juve, della sua crescita personale e delle differenze tra Serie A e Premier League. Ecco le sue parole.- "La prima volta qui ero più giovane e non avevo l’esperienza che ho adesso.Ho imparato tanto lì, era totalmente diverso dalla mia esperienza precedente. Dovevo prendermi più responsabilità che invece avevo meno qui alla Juve quando ero giovane e avevo giocatori esperti vicino a me. Adesso mi guardo e penso cheE ora tocca a me fare alla Juve quello che hanno fatto loro".- "Per megiocare a calcio qui non è mai stato facile. Vincere in Italia è sempre una sfida proibitiva, lo è per tutti, e lo è ancora di più per la Juve da cui ci si aspetta sempre il massimo., c’è più facilità da parte dei club di comprare i giocatori che si vogliono rispetto all’Italia. Penso che sia questa la vera differenza. Ma se devo restare al calcio giocato,".- "Avendo iniziato a giocare ad alti livelli molto giovane,Fa parte del gioco: come atleti, sapendo che dobbiamo mantenere un equilibrio e la concentrazione sul nostro lavoro".