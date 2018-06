Doppia insidia dall'Inghilterra per Joao, terzino ex Inter che è in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. La Juve è in corsa per Cancelo ma dalla Premier League c'è il forte interesse die soprattutto, club appena promosso nella massima divisione inglese legatissimo a Jorge Mendes, agente del calciatore. Entrambi i club sono pronti ad offrire 50 milioni di euro per il laterale del Valencia.