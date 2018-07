non è una priorità della Juve, ma in passato qualche contatto c'è stato e la sensazione era che il francese rappresentasse il piano B in caso di necessità negli ultimi giorni di mercato. Niente da fare, però. Come riporta El Diario Sport, l'ex Roma è vicinissimo all'e a confermarlo è anche il tecnico dei Toffees, Marco Silva: "Siamo interessati al giocatore e speriamo di ottenere subito questo rinforzo. Aspettiamo novità in questi giorni”.