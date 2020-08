La Juventus stringe per l'attaccante del prossimo anno: nel mirino di Fabio Paratici c'è Edin Dzeko, prima scelta di Pirlo. Secondo quanto riporta Tuttosport le parti sono più vicine rispetto a qualche settimana fa: si tratta su una base di 10/15 milioni di euro anche se ancora c'è qualcosa da sistemare tra i due club. Se alla fine l'affare dovesse andare in porto, salterebbe l'accordo tra Milik e la Juventus con il polacco che a quel punto potrebbe andare nella capitale proprio per sostituire il bosniaco.