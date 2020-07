Tanti nomi sull’agenda di Fabio Paratici, che in breve tempo dovrà capire quali siano quelli percorribili e quelli no. Tra questi c’è anche Raul Jimenez, attaccante che ha stupito in questa stagione con la maglia del Wolverhampton, segnando 24 gol in 48 partite. E il suo futuro sembra essere ancora colorato di arancionero. Stando a quanto riporta fichajes.net, il messicano potrebbe restare con gli Woves, nonostante l’interesse di Juventus e Manchester United. I bianconeri, si legge, al momento preferirebbero Arek Milik del Napoli, mentre i Red Devils vorrebbero concentrare i propri esborsi economici sull’acquisto di Jadon Sancho.