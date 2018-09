Prosegue il percorso di avvicinamento della Juventus alla sfida di domenica pomeriggio (ore 15) e che vedrà i bianconeri affrontare il Sassuolo. Attraverso il sito ufficiale del club arriva il report dell'allenamento odierno degli uomini di Massimiliano Allegri che, però non avrà a disposizione Andrea Barzagli che si è fermato per un problema al polpaccio.



AMICHEVOLE - Il gruppo dei bianconeri si è completato, con l'arrivo di tutti i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali. Agli ordini di Mister Allegri, la Juventus si è allenata con una sgambata amichevole contro la Juventus Under 23 (che inizierà a sua volta il campionato di Serie C proprio domenica sera ad Alessandria). Per la cronaca, ha segnato Mattia De Sciglio, e in campo c'erano, reduci dalle Nazionali, Perin, Rugani e Betancur. Per gli altri, lavoro personalizzato.



INFORTUNIO - Andrea Barzagli ha terminato anzitempo l'allenamento per un risentimento muscolare al polpaccio destro che verrà valutato nei prossimi giorni.