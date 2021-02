Era il 29 dicembre 2019 quando il Borussia Dortmund annunciava il(20 di clausola rescissoria, 15 per l'agente Mino Raiola e 10 per il papà del giocatore) e contratto fino al 2024. Era il 2 gennaio 2020 - solo pochi giorni dopo dunque - quand"​a fronte di un", si legge sul comunicato ufficiale dei bianconeri. Con un'importante aggiunta in seguito: "Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale".. Una chiara scelta della Juventus, che ha deciso di puntare sullo svedese, ma anche e soprattutto dell'attaccante norvegese ora al Dortmund che continua a segnare a raffica.: questo dicono oggi i numeri. Classe 2000 il norvegese, classe 2000 lo svedese. È vero, Haaland ha avuto già metà stagione l'anno scorso per ambientarsi nel club tedesco, Kulusevski no perché è rimasto in prestito al Parma. Ma oggi,. Haaland con una doppietta ha risposto alla prestazione da urlo di Mbappé la sera precedente col suo PSG, Kulusevski invece ha giocato. Ma perché la Juventus ha deciso di investire il suo tesoretto per Kulusevski e non per Haaland?- La premessa doverosa è che la Juve. Andrea Pirlo lo aspetta, la società anche: il Kulusevski di Parma si è visto solo a sprazzi, ma in casa Juve c'è la convinzione che presto garantirà anche continuità lo svedese., per la Juventus e per tutte le altre squadre che lo avevano notato negli anni scorsi. Ma, anzi., saltata per scelta del giovane attaccante, che preferì il Salisburgo per giocare titolare. La stessa scelta fatta nella scorsa stagione, quando ha scelto la titolarità a Dortmund. Spiegata anche da Mino Raiola, che lo ha confermato in tempi non sospetti con una frase:, il virgolettato dell’agente che spiega così il percorso di Erling.ma già teme per una clausola rescissoria davvero pericolosa: nel luglio del 2022 si potrà liberare solo per 75 milioni di euro. Sliding doors. La Juve - e non solo ribadiamo - rimpiange Haaland e aspetta il vero Kulusevski, che fin qui si è visto solo a intermittenza.