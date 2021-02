Antonio Cassano, ex attaccante tra le altre di Milan e Inter, parla di Matthijs de Ligt in diretta su Twitch con Christian Vieri: "Gli olandesi sono molto affascinati dal Barcellona, e poi bisogna capire il suo procuratore, Mino Raiola, che è il numero uno al mondo per queste situazioni e secondo me qualcosa può fare. Il Bayern Monaco ha preso Upamecano, in Germania giocatori top così non ce ne sono, il PSG quelli che ha se li tiene, lo United proprio non li ha. Uno giovane e forte c'è: De Ligt. Se il Barcellona si dovesse buttare su un nome, per me dovrebbe andare dritto sul difensore della Juventus".