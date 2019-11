Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca la Juve starebbe pensando a Achraf Hakimi, difensore esterno del Borussia Dortmund, decisivo nella sfida vinta dai gialloneri in Champions contro l'Inter. Il marocchino, classe '98, è di proprietà del Real Madrid. L'esterno tuttavia, che a Madrid è cresciuto e che in qualche modo vorrebbe ritornare a casa, ha le idee chiare sul futuro. Queste le sue parole riportate da fichajes.com: "Non mento, vorrei tornare al Real. Sono cresciuto a Madrid, è la mia casa e vorrei tornare là. E' il mio sogno".