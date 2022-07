Una stagione da protagonista in Serie B, con la maglia della Cremonese, è valsa a Nicolò Fagioli il ritorno alla Juventus. Per un ritiro da vivere con Massimiliano Allegri, allenandosi al fianco di Bonucci, Vlahovic e i nuovi Pogba e Di Maria. Poi, sarà il momento delle scelte, della decisione su quale sia la strada migliore per il prossimo passo del classe 2001, una volta che l'allenatore livornese, suo grandissimo stimatore, avrà avuto modo di valutarlo in tutta la preparazione.



TRA RINNOVO E ADDIO - Oltre a quelle sul campo, in casa Juve si stanno portando avanti anche delle riflessioni sul futuro di Fagioli: il suo contratto è in scadenza il prossimo anno, ci sono stati già diversi incontri e c'è un dialogo aperto con i suoi agenti, Andrea e Alessandro D'Amico, per rinnovare. Prima, però, c'è la richiesta di chiarezza sul futuro, sul progetto che la Juve ha in mente per Nicolò, se tenerlo a Torino o girarlo in prestito o a titolo definitivo a un altro club. La Serie A se l'è conquistata in campo, ora vuole giocarla. L'obiettivo è farlo con la maglia bianconera addosso.