La Juve sta già programmando il suo futuro con due obiettivi: contenimento dei costi e progetto giovani. Secondo quanto riporta La Stampa, i cardini della prossima annata non saranno solo i talenti che si sono messi in mostra quest'anno (Fagioli, Miretti e Iling-Junior) ma anche altri promossi da Under 19 e Next Gen (su tutti il turco Yildiz) e altri ancora che in estate rientreranno dai rispettivi prestiti (come Cambiaso e Rovella).