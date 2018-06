Paghi, prendi due. I tifosi questa mattina erano accorsi, non propriamente in massa, al J Medical per strappare primi selfie e autografi a Joao Cancelo. Pochi minuti dopo, i più fortunati hanno potuto incrociare anche Mehdi Benatia. Una presenza inattesa, insieme alla moglie, per una rapida sessione di shopping allo Juventus Store per acquistare una maglietta bianconera da bimbo. Il Mondiale si è concluso suo malgrado in ampio anticipo, prima delle meritate vacanze un passaggio da Torino era necessario d'altronde. E a pochi minuti di distanza dalla passerella dell'Area 12, ecco che per Benatia c'è stato anche modo e tempo di passare dalla sede bianconera.

IL PUNTO – Nessun summit di mercato o progettuale, nessun confronto con la società. Almeno ufficialmente. Solo una visita alla Continassa di carattere organizzativo. Ma tra Benatia e la dirigenza bianconera c'è e ci sarà molto di cui discutere. Perché la posizione del difensore marocchino è tutt'altro che definita: su di lui da tempo ci sono gli occhi attenti di Arsenal e Borussia Dortmund, appena dietro quell'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. E Benatia, pur essendo a oggi a tutti gli effetti un titolare, non è un incedibile. Classe 1987, un'offerta superiore ai 20 milioni verrà ascoltata con grande attenzione. E dopo i malumori delle scorse settimane, la Juve ha già saputo muoversi con convinzione per chi come Diego Godin è stato individuato quale rinforzo migliore in caso di partenza di Benatia. Che non esclude la partenza, pur senza spingere ancora per la cessione. Ora le vacanze, poi il futuro: il fatto che sia ancora in bianconero è ancora tutto da definire.