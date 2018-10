Divertente siparietto al Training Center della Continassa, dove la Juventus si sta allenando in questi giorni senza il gruppo dei nazionali. Durante un'intervista ai microfoni di JTV, Medhi Benatia è stato colpito da una pallonata: “E’ quello stupido di Mandzukic, come sempre”, ha riso il difensore marocchino, indicando l'attaccante croato come colpevole dello scherzo.