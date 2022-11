Il mercato della Juventus si muove anche a centrocampo. Adrien Rabiot è in scadenza di contratto a fine stagione (giugno 2023): il club bianconero proverà a rinnovarglielo, però i margini di successo sembrano molto bassi. Al nazionale francese non dispiacerebbe un'avventura in Premier League: Chelsea, Liverpool e Newcastle sono vigili.



In caso di addio la Juve potrebbe reinvestire i soldi del suo stipendio su Milinkovic-Savic. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un altro aiuto per il centrocampista serbo della Lazio può arrivare da Leandro Paredes: l'eliminazione dalla Champions League ha cancellato l'obbligo di riscatto, così il regista argentino può tornare al PSG.