Questa mattina Pjaca non svolgerà le visite mediche presso Villa Stuart a Roma. Il Cagliari ha già trovato l'accordo con la Juventus per un prestito fino a giugno 2021 con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro, ma deve ancora trovare l'intesa economica con il croato. La trattativa è comunque in dirittura d'arrivo e può sbloccarsi nelle prossime ore.