La Juventus è pronta a cedere Matthijs De Ligt assecondando la volontà del giocatore su cui si è mosso per tempo il Chelsea. Secondo il Corriere dello Sport non sarà al momento presa in considerazione l'offerta di Werner più soldi per il centrale olandese. Il club bianconero, infatti, vuole incassare solo cash dalla sua cessione e sistemare il bilancio.