C'era da aspettarselo, Cristiano Ronaldo è sempre stato decisivo in ogni squadra in cui è andato. Eppure quando è arrivato in Italia alla Juventus c'è chi avrebbe giurato che l'ambientamento al nostro campionato non sarebbe stato semplice. Che la tattica e le difese della Serie A l'avrebbero messo in difficoltà. E in parte è stato così, perchè le prime 3 giornate hanno visto l'asso portoghese a secco di gol, nervoso e in parte frustrato. Poi qualcosa è cambiato, probabilmente il suo atteggiamento, e da allora Ronaldo non si è più fermato.



CR7 DA RECORD - Dalla quarta alla 14esima giornata l’escalation è stata inarrestabile. 10 gol e vetta della classifica cannonieri raggiunta in coabitazione con Krzysztof Piatek. E Ronaldo ha ritoccato un altro record riscrivendo la storia dei grandi campioni stranieri che hanno giocato in Serie A. In 14 giornate soltanto Shevchenko riuscì nel Milan 99/2000 ad andare in doppia cifra come CR7. Non ci riuscì Maradona, nè i vari Van Basten e Zico e nemmeno l'altro Ronaldo, il Fenomeno dell'Inter.



SOLO CHARLES IN BIANCONERO - Anche nella storia interna della Juve Ronaldo sta lasciando il segno. La stella portoghese è infatti il bianconero più veloce a fare 10 gol da debuttante dopo John Charles che arrivò a 13 reti nel 1957. Neanche assi del recento passato come Trezeguet (7) e Ibrahimovic (7) o addirittura fenomeni come Sivori (6) o Platini (4) hanno avuto un impatto così devastante alla prima esperienza con la maglia della Juve. Per un Ronaldo da sogno, che non ha intenzione di fermarsi.