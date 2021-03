Igor Tudor è l'unico allenatore con una certa esperienza all'interno dello staff tecnico della Juventus. Ma allo stesso tempo è quello più "ai margini" nei rapporti coi colleghi. Come fa notare Repubblica, i rapporti tra il croato e il trio Pirlo-Baronio-Gagliardi sono ai minimi storici, come si evince chiaramente dal diverso atteggiamento di Tudor in panchina tra girone di andata e ritorno. Tuttavia proprio l'ex giocatore della Juve e allenatore dell'Udinese potrebbe essere la "soluzione interna" più attendibile in caso di addio a Pirlo.