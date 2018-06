La Juventus ha sempre gli occhi aperti quando si parla di giovani talenti in ottica futura. Motivo per cui un profilo già in vista come quello di Alex Blesa, centrocampista classe 2002 del Levante, non può sfuggire agli occhi dei vertici bianconeri. Secondo quanto riportato da Sportitalia, però, nessun accordo con il club spagnolo al momento, dato che le richieste sono state giudicate eccessive. Una delegazione bianconera ha fatto visita al Levante, ma per Blesa ci sarà da attendere.