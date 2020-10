Non parte. È questa la posizione che la Juventus ha assunto a più riprese su Merih Demiral, corteggiato da numerosissime offerte di mercato alle quali il club ha sempre rivolto un bel due di picche. La Juve ci punta, Pirlo ci punta, dopo un’annata in cui solo il grave infortunio al ginocchio gli ha bloccato l’esplosione. Proprio quando stava iniziando a far vedere di che pasta è fatto e il classe ’98 ripartirà da quel punto, voglioso di riconquistare tutti. Intenti, quelli di Juve e Demiral, che viaggiano all’unisono, che hanno portato a respingere al mittente offerte di circa 30 milioni da Everton, Manchester United e Tottenham, per ultima la proposta della Fiorentina di inserirlo nell’operazione Chiesa. Non se ne parla, non parte.