Può tirare un sospiro di sollievo Massimiliano Allegri. Non destano particolari preoccupazioni in casa Juve le condizioni fisiche di Federico Chiesa, uscito ieri all'84° della partita con lo Spezia per l'indurimento dei flessori della gamba destra, problema accusato già nelle scorse settimane. Il calciatore della Nazionale aveva seguito gli ultimi minuti della gara in panchina con una borsa del ghiaccio sulla parte dolente e affaticata e i riscontri effettuati in mattinata hanno escluso alcun tipo di lesione.



Questo significa che Chiesa sarà regolarmente a disposizione per i prossimi appuntamenti con Sampdoria, Chelsea e Torino, ma toccherà ad Allegri gestirlo nel modo migliore per scongiurare una ricaduta del problema muscolare che aveva accusato in occasione degli ultimi impegni con la Nazionale.