La Stampa analizza il rendimento di Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo in questa prima parte di stagione: "Con 27 tiri in porta ha realizzato 9 gol in tutte le competizioni - scrive il quotidiano torinese -, mentre nello stesso periodo di un anno fa era a quota 6 con 45 tentativi. Continua a correre più di tutti, ma è più vicino all’area e vede meglio la porta. Paradossalmente Ronaldo per segnare lo stesso numero di gol del compagno, senza considerare i tre rigori trasformati, ha dovuto tirare ben 112 volte in questa stagione".