Reduce dalla vittoria di Brescia e in attesa della sfida tra Sampdoria e Inter, la Juve prova a riprendersi momentaneamente la vetta della classifica. Lo fa tra le mure amiche, ospitando all'Allianz Stadium una Spal in forte crisi, che arriva dalla pesante sconfitta casalinga contro il Lecce. Sarri ripropone Buffon in porta e deve rinunciare all'infortunato Alex Sandro: c'è Matuidi nell'insolito ruolo di terzino sinistro. Sulla destra, invece, out sia De Sciglio che Danilo: spazio a Cuadrado. Davanti, si rivede Ronaldo, in coppia con Dybala, con Ramsey alle loro spalle. Semplici, invece, lancia il tandem d'attacco Paloschi-Petagna.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Sfida numero 37 in Serie A tra le due squadre. Juve in vantaggio con 22 vittorie, a cui si aggiungono 12 pareggi e 2 sconfitte, tra cui quella del finale dello scorso campionato, che constrinse gli uomini di Allegri a festeggiare con una settimana di ritardo la vittoria dello Scudetto. Mai i ferraresi hanno ottenuto il bottino pieno a Torino: 13 sconfitte e 5 pareggi. Nelle ultime due giornate di campionato precedenti gli impegni in Champions League, i bianconeri non hanno mai ottenuto la vittoria. Con i tre punti, i bianconeri vincerebbero almeno cinque delle prime sei partite per la quarta stagone di fila: un record storico.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey, Dybala, Ronaldo



Spal: Berisha; Reca, Vicari, Tomovic, Igor; Sala Missiroli, Valdifiori, Murgia; Moncini, Petagna