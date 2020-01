Quando Nikola Kalinic vede la Juve si trasforma. L'attaccante croato della Roma, in passato alla Fiorentina e al Milan, stasera potrebbe giocare in Coppa Italia contro i bianconeri. Come ricordato da Opta, Kalinic ha segnato tre gol contro la Juventus in tutte le competizioni da quando è in Italia: solo contro Inter e Cagliari (4) ha fatto meglio.