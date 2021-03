La Juventus cerca un attaccante in vista della prossima stagione. E tra i preferiti di Andrea Pirlo c'è Moise Kean, già seguito la scorsa estate. In prestito secco dall'Everton al Paris Saint-Germain, i Toffees non hanno mai fissato un prezzo per il riscatto, per questo la permanenza a Parigi non è così scontata. E la Juve spera di approfittare della situazione.