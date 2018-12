Secondo quanto riportato da Goal.com il terzino ex-Atalanta e oggi alla Juventus, Leonardo Spinazzola, a gennaio potrebbe lasciare il club bianconero. Il motivo? Principalmente trovare spazio e tornare in campo dopo i tanti problemi fisici avuti. Per questo, dato che Juan Cuadrado non si opererà e tornerà presto a disposizione di Massimiliano Allegri, l'esterno italiano potrebbe anche partire, in prestito, nel corso del prossimo mercato.