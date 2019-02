Leonardo Spinazzola potrebbe partire titolare contro il Frosinone. A confermarlo lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Domani due tra lui, De Sciglio e Cancelo saranno in campo dal 1'". Intanto Spinazzola si gode i primi sei mesi in bianconero: ​"Sono stati bellissimi. Ho trascorso molto bene la fase di recupero dall’infortunio, anche perché nel frattempo è nato mio figlio. Far parte di questo gruppo è stupendo. In questi otto anni la Juve mi ha sempre seguito, dimostrando di credere in me. Sono molto contento", le sue parole rilasciate a Sky Sport.