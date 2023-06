Laed è a caccia di un nuovo centravanti. I bianconeri stanno già lavorando a un futuro senza l'attaccante serbo ma non solo, vista la partenza die unche può partire in estate, è alla ricerca di rinforzi sulle ali. Una prima semina sottotraccia, in attesa dell'insediamento dicome ds, è già stata fatta e le idee prendono forma.- La novità riguarda l'esterno, dove è possibile un investimento made in Italy: come riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juve ha effettuato un sondaggio con il Leeds per, 19enne nel giro della Nazionale di Mancini. La retrocessione del club inglese ha fatto saltare il riscatto di, ma trasforma in opportunità l'ex Zurigo e Inter. Gnonto prima idea ma non l'unica dalla Premier League perché un'altra retrocessione, quella del Southampton, ha fatto drizzare le antenne sul 21enne. E c'è stata una chiacchierata con il Sassuolo, a margine dei discorsi per Davide Frattesi, anche per- Capitolo post Vlahovic, sarà un mercato di ripartenza con l'idea di vendere per comprare, abbassando il monte stipendi. Qualora il serbo partisse, ci sarà un tentativo per, che può lasciare ilin prestito con diritto di riscatto. Molto apprezzato alla Continassa anche, ma l'difficilmente lascerà partire il danese se non a fronte di un'offerta irrinunciabile che può arrivare dalla Premier League ( occhio al Manchester United ). Discorso simile anche perdel, in lista c'è anchedel. Infine,, si legge sulla Gazzetta, sono stati proposti danei discorsi per Vlahovic.