È ancora tutto da definire il futuro di Claudio Marchisio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei confronti del giocatore c'è da segnalare l'interessamento del Monaco. La dirigenza bianconera, con Marotta impegnato in prima linea, non potendogli assicurare lo spazio reclamato in campo, starebbe lavorando in questo senso alla buona riuscita dell'operazione.