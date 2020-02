ESCLUSIVA - AGGIORNAMENTO: Seconda proiezione #Third #Juve 2020/21.

L'inserto grafico dovrebbe essere "all over", su tutta la maglia. Probabile colletto a giro. Doppia ipotesi di mockup con bordini e girocollo arancioni e neri. #JuJersey



Tramite la pagina Instagram 'La Maglia Bianconera' emerge unaNello specifico la maglia, se confermate le anticipazioni, avrebbe base arancione con inserto grafico 'paint sketch' su tutta la maglia. Una grafica leopardata che non passerebbe certo inosservata, come si vede dalle immagini del post in calce. Indiscrezioni sulla nuova maglia della Juventus. A darle è come sempre l'informatissimo canale La Maglia Bianconera che sia su Twitter che su Instagram posta due idee per la terza maglia della stagione 2020/21 del club.La Maglia Bianconera propone due versione della potenziale terza maglia bianconera per la prossima stagione: con bordi neri oppure arancioni. In entrambi i casi i dettagli del logo, dello sponsor Jeep e dello sponsor tecnico Adidas sono colorati di bianco. Queste le prime immagini della terza maglia della Juve della prossima stagione. Sarà davvero così?