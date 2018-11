In un periodo di notevole flessione per il titolo della Juventus a Piazza Affari - ieri la quarta giornata consecutiva chiusa in rosso, con le azioni per la prima volta da inizio novembre sotto quota 1 € - la novità arriva dal verbale dell’ultima assemblea dei soci (quella del 25 ottobre) pubblicato dallo stesso club bianconero. Se infatti rimane costante rispetto alla scorsa stagione il peso degli investitori istituzionali (pari al 15,89% del capitale), all’Allianz Stadium è “spuntato” un azionista già noto al mondo del calcio europeo e non solo: Merrill Lynch International.



