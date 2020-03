Caos rinvii in Serie A. Come racconta il Corriere della Sera, il numero uno della Lega sarebbe stato tempestato di telefonate. Il primo è stato Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, poi Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli: il primo voleva delucidazioni, il secondo il rinvio di Udinese-Fiorentina (come d'accordo coi Pozzo). L'accerchiamento è arrivato però attorno a Juve-Inter: Agnelli, mal disposto verso una partita blindata, ha preferito parlare direttamente con Spadafora.