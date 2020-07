Juve Stabia-Chievo 3-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 32' Djordjevic (C), 72' Djordjevic rig. (C), 76' Forte rig. (J), 82' Troest (J), 85' Mallamo (J)



Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci (53' Calvano), Troest, Allievi; Mallamo (86' Addae), Calò, Mastalli (53' Ricci); Bifulco (63' Rossi), Forte, Di Mariano. All. Caserta.



Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (87' Grubac), Esposito, Garritano (68' Di Noia); Vignato, Djordjevic, Giaccherini (35' Ceter). All. Aglietti.



Arbitro: Ivano Pezzuto.



Ammoniti: 48' p.t. Garritano (C), 62' Di Mariano (J), 84' Ricci (J), 92' Djordjevic (C), 95' Di Noia (C)



Espulsi: 88' Di Mariano (J)