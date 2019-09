Juve Stabia-Cittadella 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: Diaw 64'



Juve Stabia (4-3-3): Russo; Vitiello, Mezavilla, Troest; Germoni, Di Gennaro (61' Carlini), Addae, Calvano, Bifulco (69' Canotto), Del Sole (50' Elia), Cisse . All. Caserta.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Adorni, Perticone, Benedetti; Bussaglia (81' Rosafio), Iori, Branca; Luppi (72' Proia); Diaw, De Marchi (74' Vrioni). All. Venturato.



Arbitro: Dionisi



Ammoniti: 25' Diaw (C), 27' Benedetti (C), 39' Cisse (J), 50' Luppi (C), 76' Mezavilla (J), 81' Canotto (J), 85' Iori (C), 89' Mora (C)



Espulsi: 90'+1 Cisse (J)