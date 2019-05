Cristiano Ronaldo vola nell'area del Torino e "incorna" il gol del pareggio, che consente alla Juventus di uscire indenne da un derby senza troppe motivazioni. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, CR7 ha fluttuato nell'aria a 231 centimetri d'altezza al momento del contatto con il pallone. Il fenomeno portoghese "ricorda Michael Jordan", pur militando in uno sport che richiede assai meno verticalità rispetto al basket. E, se "Messi chiama con giocate dal talento purissimo, Cristiano risponde con altrettanta potenza visiva", come sottolinea oggi la Rosea.