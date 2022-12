Torna in campo la Juve per l'ultima amichevole del 2022. Alle 14:30 all'Allianz Stadium è sfida allo Standard Liegi, minuti utili per prepararsi alla ripresa del campionato, il 4 gennaio a Cremona.

C'era grande curiosità per la prestazione di Chiesa, ma l'ex Fiorentina non va neanche in panchina, C'è invece De Sciglio che prenderà il posto dell'acciaccato Cuadrado. Ancora out gli argentini Paredes e Di Maria, oltre a Pogba, Vlahovic e Bonucci.



FORMAZIONE UFFICIALE

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Aké, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Milik, Kean.



A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Rugani, Barbieri, Huijsen, Fagioli, Barrenechea, Sersanti, Compagnon, Soulé, Iling-Junior.