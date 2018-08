Stefano Sturaro resta in uscita dalla Juventus. Secondo Tuttosport, il club bianconero si sta concentrando nel piazzare il centrocampista e dopo aver ceduto Marko Pjaca alla Fiorentina potrebbe tornare a trattare proprio con il club viola anche per il mediano italiano, che piace molto però in Inghilterra, con alcuni club di Premier che erano arrivati a offrire anche venti milioni delle scorse settimane.